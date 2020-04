Na powierzchni ok. 4 ha powstaje nowoczesny park handlowy o powierzchni ok. 10 500 metrów kwadratowych. Znajdzie się tam około 25 sklepów. Do dyspozycji klientów będzie 450 miejsc parkingowych.

Na miejscu znajdować się będzie kilka sklepów odzieżowych, apteka, dyskont spożywczy, kawiarnia oraz punkty usługowe.

Pierwotnie galeria miała być otwarta do końca pierwszego kwartału tego roku. Najprawdopodobniej oficjalne otwarcie odbędzie się po ustaniu epidemii koronawirusa.