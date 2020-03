Jak idą prace na budowie Morskiego Centrum Nauki?

Zadaniem wykonawcy będzie: wykonanie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i serwis 213 eksponatów rozmieszczonych na 3 piętrach budynku.

Natomiast na placu budowy pracuje firma Erbud, która częściowo już wykonała płytę fundamentową parteru, słupy, ściany, belki i stropy parteru. Do 25 marca zakończone mają być prace przy wylewaniu tzw. ściany szczelnej. Do końca miesiąca zostanie ukończone wykonanie płyty parteru. Do połowy kwietnia będzie wykonany strop nad poziomem -1.