Ile na święta wydadzą szczecinianie, a ile mieszkańcy Goleniowa, Stargardu i Świnoujścia? Sprawdziliśmy!

Z danych wynika, że aż prawie 40 proc. szczecinian na tegoroczne święta wyda od 500 do 1000 zł. Ale z kolei więcej niż w Szczecinie mieszkańców Stargardu, Świnoujścia i Goleniowa, bo aż prawie 45 proc. z nich, zamierza wydać tyle na przygotowania. Co ciekawe właśnie najwięcej mieszańców - bo aż 23 proc. - tych miast i okolic na tegoroczne świata wyda od 2000 zł do 3000 zł i ponad 2 proc. z nich powyżej 3000 zł.