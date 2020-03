Ile kosztuje niania w Szczecinie? Ceny w naszym mieście i w całym kraju

- Bo to ile pieniędzy otrzymuje niania, zależy na jaką kwotę umówi się z rodzicami – mówi Patrycja Drabik z serwisu Niania.pl. – Raz to są stawki godzinowe, bo wystarczy aby niania przyprowadziła syna czy córkę ze szkoły do domu, a raz to są stawki na cały etat, bo dzieckiem trzeba się zająć od momentu wyjścia rodziców do pracy, do ich powrotu z pracy.

Ile wynosi średnia

Jak informuje portal, średnia stawka godzinowa niań w 2019 roku w całym kraju wyniosła 15,59 zł. Najwięcej, bo średnio 19,04 zł za godzinę trzeba płacić niani w Warszawie, ale za to w Białymstoku godzina pracy niani kosztuje 12,79 zł.

Godzina pracy niani w Szczecinie jest więc powyżej średniej, ale znacznie mniej niż trzeba za opiekę nad dzieckiem zapłacić w stolicy.