Ikea w Szczecinie już wyrasta z ziemi. Zobacz zdjęcia z placu budowy

Nowa rewolucja śmieciowa. Czego nie trzeba będzie segregować?

Selektywna zbiórka odpadów ma być prostsza, co nie znaczy, że bezproblemowa. Znamy szczegóły pomysłu, który mają uchwalić radni Szczecina. Mieli to zrobić we wtorek, ale sesja została odwołana.