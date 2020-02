I Bal Biegacza w Szczecinie. ZDJĘCIA z imprezy w Radissonie

To była impreza karnawałowa dedykowana miłośnikom biegania. Jej organizatorem było stowarzyszenie Biegam Bo Lubię Team Police.

Skąd pomysł na taki bal?

- To pierwsze tego typu wydarzenie w naszym województwie. Liczymy na to, że Bal Biegacza będzie okazją do integracji, wspólnej zabawy karnawałowej oraz przywitania kolejnego sezonu biegowego. Zastanawiałem się jak zintegrować lokalną społeczność biegaczy i stąd pojawił się pomysł na bal - informował wcześniej Zbigniew Pokrzywiński, prezes BBL Team Police.