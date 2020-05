"Hormon" ponownie otwarty. Co się zmieniło? Zobacz zdjęcia i wideo

- Obowiązują nas limity gości na górnym piętrze to 40 gości, na dole 50. To spore ograniczenie, bo dotychczas przyjmowaliśmy 90 osób w ramach rezerwacji na jedno piętro – mówi pan Krzysztof z klubu „Hormon”. – Przy wejściu do klubu i przy toalecie znajduje się płyn do dezynfekcji. Dodatkowo co kwadrans przecieramy płynem do dezynfekcji wszystkie stoliki, które nie są używane.

Właściciele klubu spodziewają się kompletu gości w nadchodzący weekend.