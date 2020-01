HBO produkuje nowy serial. Kręcą go w Szczecinie! Nowe informacje

Zdjęcia do filmu w Szczecinie rozpoczynają się 24 stycznia i potrwają do maja. Realizatorzy poszukują w tej chwili chłopców, którzy mają lub wyglądają na 12-14 lat i świetnie jeżdżą na deskorolce lub hulajnodze. To film dla HBO, a statyści mogą liczyć na świetny catering, spotkanie z polskimi gwiazdami kina i 100 zł dziennie.

Co zrobić, aby stać się statystą w produkcji HBO? Wystarczy wejść na stronę facebookową studia ABM i wypełnić formularz.