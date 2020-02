HBO nagrywa serial "Odwilż" w Szczecinie. Kto zagra główną rolę w produkcji?

W Szczecinie rozpoczęły się zdjęcia do nowej produkcji HBO Europe Odwilż. W główną rolę – policjantki wciela się Katarzyna Wajda. "Odwilż" to nowy, realizowany w Polsce serial HBO Europe w reżyserii Xawerego Żuławskiego według scenariusza autorstwa Marty Szymanek.

Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Kim była, dlaczego zginęła, kogo po sobie zostawiła? Czy ci, którzy ją dziś opłakują, znali ją naprawdę? Te pytania i poszukiwanie na nie odpowiedzi będą dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, odtwarzającej rolę perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim – człowieka w momencie kryzysu. Te rolę gra Katarzyna Wajda.

Katarzyna Wajda, to poznanianka. Aktorka filmowa i serialowa. Najbardziej znana jest z roli Justyny Łuszcz w filmie „Jesteś Bogiem”. Zapytana czy jest jakieś pokrewieństwo Katarzyny ze znanym filmowcem Andrzejem Wajdą odpowiedziała portalowi wp.pl: - Pokrewieństwo jest po stronie mojego męża, o czym nie wiedziałam, kiedy się poznaliśmy. Andrzej Wajda to dziadek stryjeczny mojego męża, Mateusza. Oczywiście miałam przyjemność spotkać kilka razy Andrzeja Wajdę. Zostałam mu przedstawiona jako żona Mateusza - wyjaśnia w wywiadzie aktorka, która ukończyła łódzką szkołę filmową.

Kręcony w Szczecinie z udziałem Katarzyny Wajdy film "Odwilż" jest kolejną oryginalną produkcją HBO EUROPE realizowaną w Polsce. To kryminalny dramat obyczajowy, za produkcję którego odpowiadają:

Bogumił Lipski – producent,

Izabela Łopuch – executive producent,

Johnathan Young – executive producent

Antony Root – executive producent HBO Europe. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak - Magnolia Films. Serial otrzyma finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach systemu wspierania produkcji audiowizualnej tzw. "zachęt". Akcja serialu będzie rozgrywała się w Szczecinie. Zdjęcia do serialu potrwają do maja 2020 r. "ODWILŻ". NOWY SERIAL HBO. O CZYM BĘDZIE? - To, co nas w HBO zawsze interesowało to opowiadanie poruszających emocje ludzkich historii. Kiedy wraz z Martą Szymanek rozpoczęliśmy prace nad „Odwilżą” wiedzieliśmy, że największą siłą tego pomysłu jest jego bezkompromisowa szczerość i odwaga w mówieniu o rzeczach ogólnie przyjętych za trudne, a czasem wstydliwe - mówi Bogumił Lipski, producent serialu. - Tym razem zaprosimy widzów do świata trzydziestoparoletniej policjantki. W produkcji pod bardzo atrakcyjną warstwą kryminalną skrywa się znacznie więcej – głęboko humanistyczna i boleśnie dotkliwa historia o rzeczach najtrudniejszych - żałobie, jej przechodzeniu, poczuciu pozostawienia i osamotnienia.

- Mamy tu mocną, działającą na wyobraźnię historię trzydziestoletniej kobiety, która mogłaby być każdym z nas, która toczy walkę o każdy zwykły dzień – mówi Xawery Żuławski, reżyser serialu. - Czuję mocny imperatyw tej opowieści. Jako ten, który coś i kogoś stracił, jako ten, który popełnił grzech nieuwagi, względem kogoś, względem siebie. I jako ten, który wie i wierzy, że nic nie jest dane nam na zawsze.

- To kryminał, ale to też love story o relacji matki i jej kilkuletniej córki. To historia o tym, że nawet tam gdzie jest mrok - możemy szukać życia. Tak jak robi to główna bohaterka w prowadzonym śledztwie. Bo finalnie to dzięki niemu przeżyje własną odwilż – mówi Marta Szymanek, scenarzystka serialu.

- Pozornie „Odwilż” jest thrillerem detektywistycznym. Jednak przyczyną, dla której ta historia jest tak wciągająca jest fakt, że opowiada o fascynującej kobiecej postaci, która jest równocześnie zwykła i wyjątkowa, zastygła w ból i żalu, w swoich najgorszych koszmarach. Intensywność i odwaga scenariusza czynią ten projekt właśnie tym, czym jest HBO – mówi Johnathan Young, HBO Europe VP Original Programming and Production, Central Europe. HBO. HISTORIA HBO (HOME BOX OFFICE) to płatna telewizja, która powstała w 1972 roku w Stanach Zjednoczonych jako część koncernu Time Warner Entertainment Company LP. HBO w Polsce jest częścią HBO Europe (HBO EU). W Polsce HBO rozpoczęło swoją działalność 17 września 1996 roku. W Polsce HBO oferuje pakiet kodowanych kanałów filmowych: HBO, HBO2 i HBO3, a także Cinemax i Cinemax2, oraz serwisy HBO OD i HBO GO. Kanały są dostępne w większości sieci kablowych, IPTV, na dwóch platformach cyfrowych: Cyfrowy Polsat i NC+, oraz przed operatorów GSM: Plus i Play, a HBO GO również przez stronę internetową hbogo.pl. HBO GO to internetowy serwis wideo na żądanie, który gwarantuje dostęp do biblioteki ponad 800 filmów i ponad 300 seriali. Oferta programowa kanałów i serwisów obejmuje najnowsze hollywoodzkie produkcje filmowe, kultowe seriale, kontrowersyjne dokumenty, programy rozrywkowe własnej produkcji oraz koncerty. Programy dostępne są w polskiej wersji językowej z możliwością wybrania lektora, napisów lub wersji oryginalnej. Więcej na www.hbo.pl HBO EUROPE W Europie HBO oferuje swoje usługi abonentom w 21 krajach.

W Skandynawii, HBO Nordic jako Home of Series, oferuje serwis premium SVOD (Subscription Video On Demand) bezpośrednio konsumentom oraz za pośrednictwem operatorów w Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii. W Hiszpanii HBO España jest dostępny dla abonentów jako serwis SVOD, a także dzięki wyłącznej współpracy z Vodafone Spain, umożliwia klientom Vodafone w Hiszpanii dostęp do serwisu streamingowego za pośrednictwem Vodafone TV oraz na komputerach, smartfonach i tabletach.

W Europie Środkowej HBO jest dostępne bezpośrednio dla konsumentów i za pośrednictwem operatorów na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Macedonii, Bośni i Hercegowinie. W krajach bałtyckich oferta HBO jest dostępna za pośrednictwem wyłącznego partnera Telia w Estonii, na Łotwie i Litwie.

W lutym 2019 r. HBO Portugal uruchomiła serwis SVOD bezpośrednio dla konsumentów, a także za pośrednictwem Vodafone Portugal. HBO Europe produkuje oryginalne seriale w Europie Środkowej od 2010 roku, w 2016 roku poszerzyła działalność produkcyjną o Skandynawię i Hiszpanię. Aktualnie HBO Europe produkuje następujące tytuły: Patria (Hiszpania), Beartown (Szwecja), 30 srebrników (Hiszpania), Odwilż (Polska), Tuff Money (Rumunia), Whatever (tytuł roboczy - Hiszpania) i Kamikaze (Dania).