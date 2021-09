Grzybobranie w okolicy Szczecina. Mnóstwo grzybów w lasach w Dobrej pod Szczecinem. Zobaczcie okazy!

Pamiętajcie!

Jeśli wybieramy się na grzybobranie, to zbierajmy tylko te okazy, których jesteśmy pewni. Oprócz tego grzyby wrzucajmy do przewiewnych toreb lub koszy. I co ważne, spożywajmy je na bieżąco. Nie trzymajmy ich w workach przez kilka dni, bo się psują i mimo że nie będą trujące, mogą nam zaszkodzić.

Trujące grzyby w Polsce

W polskich lasach występuje do 250 gatunków grzybów, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Należą do nich:

borowik szatański

muchomor sromotnikowy

muchomor plamisty

muchomor jadowity

maślanka wiązkowa

goryczek żółciowy (szatan)

krowiak podwinięty

strzępiak ceglasty

piestrzenica kasztanowata

hełmówka obrzeżona

lejówka jadowita

wieruszka zatkowata

zasłonak brodaty

gołąbek wymiotny

gąska siarkowa

Jeśli nie masz pewności co do gatunku grzyba, który chcesz zebrać - nie wkładaj go do koszyka.