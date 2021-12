Grudzień 2021 w Szczecinie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przegląd listopada 2021 w Szczecinie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pies śpiący w łóżku właściciela często postrzegany jest jako intruz. Jak się jednak okazuje – niepotrzebnie. Ponad połowa miłośników psów przyznaje się do spania w jednym łóżku ze swoimi pupilami. Według naukowców może z tego płynąć wiele korzyści. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Dowiedz się, jak bezpiecznie dzielić łóżko z pupilem. Poznaj pozytywne i negatywne skutki takiej decyzji, bo obecność psa w łóżku ma swoje plusy i minusy.

Jeśli połowa Polaków czyta horoskopy, a co dziesiąty często, to dane te, choć prawdziwe, zaniżone są w przypadku pań, które w zaciekawieniu horoskopami mają 20-procentową przewagę nad panami. Co je czeka w 2022 roku?