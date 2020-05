Gratka dla rowerzystów. Powstaje kolejny fragment Trasy Pojeziernej

Chodzi o około siedmiokilometrowy fragment pomiędzy wsiami Storkowo i Ginawa. Przedłuży on istniejący już odcinek rozpoczynający się w Ińsku. Docelowo będzie to część Trasy Pojezierzy Zachodnich, jednego z czterech głównych szlaków rowerowych, jakie powstają obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Łącznie sieć tras będzie liczyć około 1000 km.

Budowany fragment jest jednym z elementów tej układanki, a występujący tu księżycowy krajobraz okolic kopalni kruszywa w okolicach Storkowa to ciekawa odmiana w dominującym zielonym otoczeniu przebiegu przyszłych szlaków, na drodze których przeważają lasy, jeziora, moreny. Trasa ta połączy m.in. Ińsko z Drawskiem Pomorskim, co już dziś można odczytać z tablic ustawionych po drodze, które oznaczają trasę nr 20.

Trasę z Ińska do Drawska podążając śladem przyszłego szlaku, można rowerem bezpiecznie pokonać właściwie już dziś. Ścieżka pomiędzy Ińskiem a Storkowem jest gotowa, we wsi jest dalsze oznakowanie szlaku, po pewnym czasie dojeżdżamy do terenu budowy przyszłej ścieżki. Odcinek ze Storkowa do Ginawy obecnie pokonamy jezdnią, na której jest niewielki ruch aut. W ten sposób dotrzemy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 20.

W Ginawie kierujemy się dalej na północ do wsi Brzeźniak, gdzie odbijamy na wschód. Tuż za wsią rozpoczyna się leśny odcinek do wsi Kumki. Tutaj teren jest dość podmokły, my musieliśmy w kilku miejscach rower przenosić, ponieważ grzązł on w podłożu. Z Kumek do Drawska dojedziemy wiejską drogą, gdzie ruch jest znikomy. Te trasy zarząd województwa chce wykorzystać na opisywanym odcinku. Okazuje się jednak, że nie wszystkie dotychczasowe ustalenia są ostateczne.