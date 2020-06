Gdzie są pochowani szczecinianie z rodu Quistorpów? Są nowe fakty

Przedstawiciele stowarzyszenia Denkmal Pomorze ujawnili nowe fakty związane z poszukiwaniem miejsca pochówku Johannesa Quistorpa.

- Mamy to! Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością i to jedno wymowne zdjęcie porównawcze. Dzieli je ok 100 lat, a co łączy? Oba wskazują miejsce pochówku Johannesa Quistorpa. Dzięki wielogodzinnej pracy archiwalnej, wymianie opinii i dokumentów, w końcu po weryfikacji ustaleń na miejscu udało nam się zawęzić miejsce poszukiwań grobu Quistorpa z ponad 2000 metrów kwadratowych do ok 4 metrów – czytamy na profilu stowarzyszenia. - Cieszy nas to niezmiernie, bo pokazuje jak bardzo wspólne działania i determinacja potrafią przynosić efekty. Gorzej jest ze znalezieniem miejsca pochówku drugiego z rodu Quistorpów. - Są pewne podejrzenia, jednak takiej pewności jak w przypadku Johannesa jeszcze nie mamy – mówią poszukiwacze. Swoimi przypuszczeniami na temat lokalizacji podzielił się Marek Łuczak, historyk i policjant.

- Pamiętam orła i pomnik z grobu Martina Ouistorpa na terenie przy dawnej kaplicy Bethanii z 1895 roku. Właściciel pracowni w kaplicy mówił mi wówczas, że orły i głowica stały na cokole w centralnej części cmentarza. Można założyć, że mogło tak być chociaż głowica według mnie była za szeroka jak na ten cokół, ale mógł być tam ustawiony wtórnie. Natomiast cokół ten, uwzględniając rodzaj granitu idealnie pasował do granitowej podstawy krzyża z grobu Johannesa Quistorpa. Podstawa krzyża wciąż znajduje się na cmentarzu w centralnej części, a przynajmniej była tam w 2017 roku – mówi dr Marek Łuczak. - Więc w sumie to czego szukamy jest tam gdzie powinno być, warto jedynie ustawić z powrotem pomnik Martina z orłami i może poddać go renowacji.

Celem opisywanej akcji jest godne uporządkowanie miejsca wiecznego spoczynku, gdzie prawdopodobnie spoczywają Johannes i jego syn Martin Quistorp. To dawny cmentarz Ośrodka Opiekuńczego Bethanien przy obecnej ulicy Wawrzyniaka.

- Uważamy, że tak jak jesteśmy dumni z naszego miasta, które tworzył Quistorp, tak samo powinniśmy być dumni z ich upamiętnienia – mówi Łukasz Jaszczyk ze Stowarzyszenia Denkmal Pomorze. - Nasze stowarzyszenie działa przede wszystkim w obszarze dawnych cmentarzy i chcielibyśmy również upamiętnienia Quistorpów w miejscu ich spoczynku. Zachowany cokół może być podstawą do takich działań. Teren wpisany jest do rejestru zabytków, jednak jeśli będzie to zgodne z zaleceniami to rozważamy możliwość odtworzenia płyt nagrobnych Quistorpów. Takie prace miały miejsce m.in na Cmentarzu Centralnym.

Kim byli Quistorpowie? Johannes Heinrich Quistorp (1822 - 1899) był przedsiębiorcą i filantropem. Ufundował kompleksu zakładu opiekuńczego Bethanien w roku 1868 prowadzonego przez siostry diakoniski. Przekazał miastu ziemię, na której zgodnie z jego życzeniem powstał Quistorp Park, czyli obecny Park Kasprowicza. Odstąpił miastu placu budowlanego przy ulicy Wielkopolskiej 15, z przeznaczeniem pod budowę gimnazjum. Zakładał kasy dla wdów i sierot oraz współfinansował kilka zakładów opiekuńczych.

Martin Na początku XX wieku na Wzgórzu Arkony w Lasku Arkońskim polecił wybudować upamiętniającą jego ojca 50-metrową Wieżę Quistorpa. W przedsiębiorstwach, które do niego należały prowadzono wzorową politykę socjalną, którą otoczeni byli wszyscy zatrudnieni tam pracownicy. Z jego datków utrzymywano zakład dla sierot, liceum, zlokalizowane w Lasku Arkońskim sanatorium, pensjonat dla dziewcząt, zakład dla głuchoniemych oraz dom nauczycielek. Martin Quistorp aktywnie uczestniczył w rozwoju Szczecina, m.in. w 1924 sprzedał urzędowi miejskiemu plac pod budowę magistratu, co zainicjowało stworzenie nowego układu architektonicznego nowej części miasta. W 1925 miasto otrzymało w darze od Quistorpa Las Arkoński (Eckerberger Wald) wraz z w wieżą widokową.

