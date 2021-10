Gdzie rosną podgrzybki w okolicach Szczecina? Jedźcie na Załom lub w okolice "chociwelki"!

Pamiętaj, jeśli nie masz pewności co do gatunku grzyba, którego chcesz zebrać to nie wkładaj go do koszyka! Jeżeli jednak w Twoim koszyku znajdzie się grzyb "niepewny", to udaj się z nim do najbliższego punktu sanitarno-epidemiologicznego, w którym dyżurują grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Bezpłatnie udzielą porady czy dane grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące.