Gdzie na spacer do 41 km od Szczecina. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 25 - 26 grudnia?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Szczecina

wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 41 km od Szczecina, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 3

Dystans: 159,02 km

Czas trwania spaceru: 53 godz.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 785 m

Suma zejść: 798 m

Lu_ka poleca trasę spacerowiczom ze Szczecina

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 147ULTRA Szczecin - Kołobrzeg!

Tegoroczne zawody 147Ultra odbędą 9-10 czerwca 2017. Ultrasi - zarówno biegacze, jak i rowerzyści będą mogli zmierzyć się z dystansem 100 mil pięknej trasy prowadzącej z samego serca Szczecina - Wałów Chrobrego nad morze do Kołobrzegu. Biegaczy chcących pokonać ponad sto kilometrów, ale gotowych poczekać jeszcze na deser w postaci 100 mil zapraszamy na

111Ultra malowniczą trasę z Maszewa do Kołobrzegu.

Stopień trudności: 2

Dystans: 12,4 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podejść: 1 250 m

Suma zejść: 1 244 m