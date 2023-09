Jeżeli zawsze marzyliście o podróżowaniu i odkrywaniu najpiękniejszych zakątków kraju, ale brakowało wam czasu – ten artykuł jest stworzony dla was. Nawet jeśli czas wakacji dawno za wami, weźcie sprawy w swoje ręce i zaplanujcie weekendową podróż, która nie wymaga nawet wzięcia wolnego. Gdzie na krótki urlop w Polsce? Na liście znajdziecie miejsca, do których warto jechać na jesienią. Wśród nich tajemnicze piramidy, zamki i najbardziej malownicze tereny, które nie tracą swojego uroku nawet w chłodne dni.

Gdzie na krótki urlop w Polsce? Najciekawsze miejsca, do których warto jechać jesienią

Oto ciekawe lokalizacje w Polsce, które warto odwiedzić jesienią.



CC BY-SA 2.5 Wikipedia.org / Michał Smoczyk / CC BY-SA 2.5 Chociaż wakacje to długi czas laby, mają je tylko uczniowie. Dorośli, którzy mają ochotę na jesienny wyjazd mogą skorzystać z urlopów albo... podróżować w weekendy. W Polsce znajduje się wiele miejsc idealnie nadających się na trzydniową wycieczkę, podczas której można zwiedzić najciekawsze zakątki kraju w niedługim czasie. Co to za miejsca?

Szwajcaria Kaszubska

Szwajcaria Kaszubska to centralna część Pojezierza Kaszubskiego. Nazwa tych okolic trafnie opisuje tę część Polski - znajdziecie tam wiele wzniesień, jezior, łąk i lasów. Podobnie jak Szwajcaria, Kaszuby prezentują się zjawiskowo o każdej porze roku, zachwycając turystów krajobrazami. Według kaszubskich podań, Bóg po stworzeniu świata obdarował Szwajcarię Kaszubską pozostałym pięknem. Szwajcaria Kaszubska jest też bogata w atrakcje turystyczne, do których zaliczyć można chociażby magiczne kręgi. W I wieku n.e. tereny te zamieszkiwali członkowie plemion skandynawskich. Przypuszcza się, że kręgi były miejscem odprawiania magicznych rytuałów - do dziś kamienne kręgi odwiedzane są przez wielu turystów.

Jura Krakowsko-Częstochowska

Zlokalizowana między Krakowem a Częstochową wyżyna to rozciągające się na ok. 80 kilometrów tereny obfitujące w różnorodne atrakcje turystyczne. To lokalizacja idealna do weekendowego zwiedzania - znajdziecie tam piękne zamki i pałace, rezerwaty przyrody, pustynie (Błędowską, Siedlecką), muzea i zabytkową zabudowę. W czasie wizyty koniecznie wybierzcie się na spacer Doliną Mnikowską, czyli jednym z najbardziej malowniczych miejsc spacerowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Podobno uwielbiał je także król Zygmunt II Augusta, który zabierał tam na romantyczne spacery Barbarę Radziwiłłównę.

Szlakiem polskich piramid

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce znajdują się piramidy - i to nie byle jakie! Niektóre są nawet starsze od tych egipskich. Te wyjątkowe obiekty zlokalizowane są w różnych częściach Polski, m.in. województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim czy lubelskim. Jeżeli nie straszne wam podróżowanie samochodem, zdecydowanie polecamy zorganizowane wycieczki objazdowej po miejscach, w których wznoszą się tajemnicze piramidy.

Śladami książąt mazowieckich

Jeżeli jesteście fanami architektury obronnej i historii, koniecznie spędźcie choć jeden weekend na podroży po Mazowszu. Podążając śladami książąt mazowieckich znajdziecie wiele wyjątkowych zabytków, m.in. w Warszawie, Ciechanowie czy Płocku. Dlaczego pojawiły się akurat w tej części kraju? Położenie tych miejsc – naturalne wzniesienia na nizinnym Mazowszu – stały się idealnym miejscem na zbudowanie warowni. Wszystkie obiekty zostały zbudowane z czerwonej cegły, postawiono je na kamiennym fundamencie, a wzniesione wieże mają gotycki charakter. Budynki będą prezentować się imponująco bez względu na pogodę – nawet podczas deszczu możecie bez obaw wybrać się na zwiedzanie.

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka to jeden z najurokliwszych rejonów Polski – jest świetnym miejscem na spędzenie zarówno krótkiego weekendu, jak i dłuższych ferii. Na dość niewielkim obszarze znajdziecie tam mnóstwo atrakcji dla każdego. Świetne stoki narciarskie i dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna sprawiają, że po prostu nie da się tam nudzić! Znajdziecie tam m.in. Góry Stołowe, muzea, parki tematyczne, zamki, pałace i wiele innych.

Sandomierz

Zlokalizowany na Nizinie Nadwiślańskiej w woj. świętokrzyskim Sandomierz, zwany jest czasem „małym Rzymem” z uwagi na dużą liczbę zabytków oraz usytuowanie na siedmiu wzgórzach. To miasto idealnie nadaje się do weekendowego zwiedzania – zabytki i atrakcje zlokalizowane niedaleko siebie sprawią, że w dwa dni poznacie piękno tego miejsca i wygospodarujecie chwilę na relaks. Uwaga – piękny Sandomierz może oczarować was na tyle, że będziecie powracać do niego bardzo często.

Lidzbark Warmiński

To niewielkie miasto położone w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego było kiedyś stolicą Warmii, a także jej największym miastem i centrum kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziś zwane jest „polską Wenecją” za sprawą wyjątkowego klimatu i kanałów, które przecinają uliczki miasta. Nie trzeba więc wybierać się aż do Włoch – wystarczy wizyta w Lidzbarku Warmińskim. Polecamy zwrócić uwagę przede wszystkim na zamek biskupi, Krzyżową Górę, Oranżerię Krasickiego czy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.

Żuławy Wiślane

Żuławy Wiślane to obszar obejmujący rozległą równinę deltową rzeki Wisły, położony na terenie województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Choć pozornie równinne, Żuławy to kraina wzniesień i obszarów depresyjnych (umiejscowionych poniżej poziomu morza). Co ciekawe, tereny te do złudzenia przypominają Holandię - na Żuławach obchodzi się nawet święto tulipanów. Liczne kanały i dzikość tego miejsca przyciągają fotografów i fanów przyrody z całego świata - będąc tam na wycieczce warto zobaczyć chociażby rezerwat ornitologiczny w Kątach Rybackich, zabytkowe wiatraki i charakterystyczną zabudowę, czyli domy podcieniowe.

Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska to malowniczo położone miasto na terenie Małopolski. Wznosi się na Pogórzu Wielickim i jest jednocześnie jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. To jedno z tych miejsc, które choć niewielkie, może pochwalić się ogromem ważnych dla naszego kraju zabytków, czyli zdumiewającą liczbą kaplic i kościołów - jest ich tam ok. 40! To właśnie tymi ścieżkami papież Jan Paweł II wędrował przed laty do jednego z najsłynniejszych punktów w mieście - sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów. To wspaniałe miejsce na weekendową wycieczkę dla wszystkich, którzy cenią sobie piękne zabytki i miejsca o relaksującej atmosferze.

Parki narodowe

Wszyscy, którzy podczas weekendu pragną odpocząć na łonie natury i zapomnieć o szarej codzienności, powinni udać się na dwudniową wycieczkę do parku narodowego. By się tam dostać, wcale nie trzeba poświęcać na dojazd kilku godzin - w Polsce mamy aż 23 parki, a każdy z nich jest równie piękny. Jeżeli nie wiecie, który park narodowy znajduje się najbliżej waszego miejsca zamieszkania, skorzystajcie z naszej mapy i znajdźcie miejsce idealne na dwudniową wycieczkę.

