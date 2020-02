Gdzie do dermatologa w Szczecinie? TOP 14 dermatologów polecanych przez Internautów serwisu ZnanyLekarz.pl

Koronawirus: źródło epidemii, zagrożenie i szczepionka

Koronawirus z Wuhan dotarł już do 50 krajów i regionów na świecie. Dowiedz się, co było źródłem epidemii, jak doszło do rozprzestrzenienia się tego wirusa i dlaczego jest on tak niebezpieczny. W artykule przeczytasz również o tym, kiedy dostępna będzie szczepionka przeciwko koron...