Gawłowski kontra Jacyna-Witt. Ostra wymiana zdań na Twitterze

Radna PiS przegrała proces o naruszenie dóbr osobistych za swój wpis na Twitterze sprzed czterech lat. Porównała Stanisława Gawłowskiego, polityka PO do złodziei, morderców, gwałcicieli. Sąd nakazał jej publiczne przeprosiny w mediach społecznościowych, zapłacić 7,5 tys. zł na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie filia w Koszalinie i 4,6 tys. zł na rzecz Gawłowskiego. Według obrońcy Gawłowskiego, radna nie wykonała wyroku dlatego do akcji wkroczył teraz komornik.

- Komornik na nasz wniosek rozpoczął egzekucję zasądzonych kosztów sądowych i adwokackich z postępowania sądowego, klauzulowego i egzekucyjnego, łącznie ok. 5 tysięcy złotych - wyjaśnia mec. Rafał Wiechecki, pełnomocnik Stanisława Gawłowskiego.

Ale to nie koniec. Wniosek o klauzule wykonalności zapłaty 7,5 tys. zł na rzecz hospicjum jest już w sądzie.

- Po nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności, wyrok będzie przeznaczony do wykonania, również poprzez komornika, jeśli pozwana nie zapłaci dobrowolnie, a z posiadanych informacji wynika, że nie zapłaciła nic, co pokazuje, że nie szanuje nie tylko wyroków sądów, ale również Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie, jej pracowników i podopiecznych, skoro nawet w tym zakresie nie chce wykonać wyroków. W styczniu planujemy wyegzekwować wykonanie przeprosin na Twitterze poprzez nakładanie grzywien, aż do skutecznego wykonania przeprosin oraz w trybie zastępczego wykonania wyroku poprzez opublikowanie przeprosin na stronie internetowej gazety - dodaje adwokat.