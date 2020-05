Galerie handlowe znów będą otwarte. Zobacz przygotowania "Galaxy"

Kaskada poinformowała 29 kwietnia, że od 4 maja znów będzieciemy mogli korzystać z oferty większości sklepów zlokalizowanych w Galerii Kaskada.

- Przygotowujemy się do otwarcia, żeby zapewnić Wam bezpieczeństwo i komfort - czytamy w komunikacie. - Jednocześnie prosimy Was o dostosowanie się do nowych zasad funkcjonowania galerii – wszystko w trosce o nasze wspólne zdrowie.