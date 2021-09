Galeria Szpargałek w Szczecinie będzie otwarta w ten czwartek!

Na miejscu nie ma możliwości płatności gotówką. Wszystkie przedmioty wyceniane są na punkty, gdzie jeden to równowartość złotówki. Żeby uzyskać punkty potrzebne do zakupu, należy wpłacić określoną kwotę na jedną z organizacji pożytku publicznego, z którymi współpracuje galeria. Aby zabrać do domu wybraną rzecz, należy pokazać dowód wpłaty na konto potrzebującej organizacji. Suma musi odpowiadać liczbie punktów przypisanych do danego przedmiotu.