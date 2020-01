Galeria Szpargałek - pierwsza w 2020 roku! Co będzie można wyszperać? [ZDJĘCIA]

W Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej trwają ostatnie przygotowania przed jutrzejszą, pierwszą tegoroczną edycją Galerii Szpargałek. Drzwi galerii otwarte zostaną o godzinie 11. "Szperać" na półkach będzie można do godziny 14:00. Wtedy nastąpi godzinna przerwa, podczas której pracownicy uzupełnią na półkach braki.

Przedmioty z Galerii Szpargałek padają łupem złodziei. "Co edycję coś ginie"

Galeria Szpargałek to pierwsze takie miejsce, nie tylko na mapie Szczecina, ale również Polski. Do dziewięciu szczecińskich Ekoportów trafia mnóstwo sprawnych, a nawet często nowych przedmiotów, które mieszkańcy traktują jako odpad. Odzyskują je pracownicy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyszczą, sprawdzają pod kątem sprawności oraz bezpieczeństwa. W momencie, gdy ocenią, że przedmiot może mieć dla kogoś dużą wartość przekazują do Szpargałka przy ulicy Arkońskiej.

Na miejscu przedmiot raz jeszcze jest sprawdzany, robione są mu zdjęcia, które „wędrują” na stronę www.ekoporty.szczecin.pl. Jednocześnie znalezisko jest „wyceniane” na określoną ilość punktów. Najdroższy z przedmiotów kosztuje 25 punktów, gdzie 1 punkt jest równy złotówce. Oznacza to, że za 25 złotych możemy dostać krzesła, komody, fotele, porcelanę, naczynia, zabawki, a nawet rowery, wózki, czy hulajnogi!