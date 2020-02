Galeria Szpargałek. Ekoport pełen książek i zabawek [ZDJĘCIA]

Woda w Szczecinie jest doskonała. Skąd więc ten brud na filtrze?

- To jest ta czysta woda dla Szczecina? - pyta retorycznie pan Piotr z Warszewa, przesyłając nam zdjęcia brunatnego od osadów wkładu filtra do wody w swoim domu. Poprosiliśmy o wyjaśnienia Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Okazuje się, że to filtr jest szkodliwy, nie woda.