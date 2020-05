Fryzjerzy w Szczecinie wracają do do pracy! Czy są przygotowani?

- Trzeba zaopatrzyć się praktycznie we... wszystko, żeby spełnić nowe wymogi, ale nie ma co panikować - mówi Nicol Kucharzewska, fryzjerka ze Szczecina. - Jestem w dobrej sytuacji, bo w salonie działam sama. Nie muszę robić przemeblowania. Myślę, że zdążę ze wszystkim do poniedziałku. To dobry moment na powrót. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości.

Według zasad nowej rzeczywistości fryzjerzy dla bezpieczeństwa klientów są zobowiązani m.in. do:

noszenia rękawiczek,

maseczek,

a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług.

Stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej. Oczyszczania każdej dotykanej powierzchni kilka razy w ciągu dnia pracy oraz zabezpieczania i dezynfekcji urządzeń i mebli zabiegowych po każdym kliencie. Choć wątpliwości są to nie brak entuzjazmu.

