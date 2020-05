Fryzjerzy komentują wprowadzenie nowych zasad: kto wymyślił te przepisy?

- Ale to normalne – mówi. – Bez rygorów związanych z koronawirusem zawsze to robiłam. Może klamek tak dokładnie nie myłam, ale przecież szczotki, grzebienie, suszarki zawsze odkażałam. To wymóg wcale nie związany z obostrzeniami koronawirusowymi.

- Mąż pracuje do godziny 17, ja wracam do domu o godzinie 22 i dopiero wtedy widzę się z dziećmi – mówi. – Z pracy nie mogę do nich zadzwonić i spytać, czy wszystko w porządku – opowiada. – Dziwi się pani, że jestem zaniepokojona co się dzieje w domu? – pyta retorycznie. – Nie wiem co im może strzelić moim dzieciom do głowy przez cały dzień, a tak przynajmniej miałam na bieżąco kontakt. Mogłam zadzwonić do sąsiadki, gdy córka zatrzasnęła się kiedyś w łazience, albo syn się skaleczył – wspomina i opowiada, że większy stres ma jej koleżanka po fachu, która w domu zostawiła swoją niepełnosprawną 82-letnią babcię. – Ten zakaz używania telefonów komórkowych jest nieżyciowy – podkreśla i dodaje, że nie rozumie co miał na myśli twórca tego przepisu.