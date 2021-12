"Fryga" w Szczecinie. Stała, ale już jej nie ma. Czy wkrótce poznamy wyrok ws. tej rzeżby? Leszek Wójcik

Strony nie wniosły zarzutów do opinii uzupełniającej sporządzonej przez biegłego sądowego na potrzeby procesu, który toczy się przed krakowskim sądem okręgowym. To, jak się wydaje, prosta droga do zakończenia postępowania. Być może więc, już wkrótce poznamy wyrok w sprawie "Frygi", rzeźby Maurycego Gomulickiego, która przez nieco ponad rok stała na pl. Zamenhofa w Szczecinie. Stała, aż się rozleciała.