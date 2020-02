Franek Kępa choruje na SMA. Uratować go może kosztowna terapia genowa. Kosztuje 10 mln zł

- 14 lutego skończył się nasz świat. Gdy inni wychodzili z kwiaciarni z bukietami, my dowiedzieliśmy się, że Franek, nasz synek, cierpi na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Śmiertelna choroba odbiera mu siły, a my walczymy o ratunek! O szansę dla naszego dziecka… - mówią rodzice Franka, Ada i Bartek Kępa. - Franek rozwijał się książkowo przez cztery miesiące. Potem zaniepokoiło mnie to, że nie chciał leżeć na brzuszku. Bardzo szybko nauczył się przewracać na plecy. - dodaje pani Ada.

Do zebrania jest dziesięć milionów złotych. Franek cierpi na SMA1 - rdzeniowy zanik mięśni, czyli ciężką chorobę charakteryzująca się postępującym osłabieniem mięśni oraz hipotonią będącą wynikiem zwyrodnienia i utraty dolnego neuronu ruchowego w rdzeniu kręgowym i jądra w pniu mózgu. Choroba objawia się najczęściej przed trzecim miesiącem życia. Najpierw dotyka mięśni dosiebnych kończyn, a potem postępuje w kierunku dłoni i stóp. Płacz dziecka jest cichy. Często występuje słaby odruch ssania oraz trudności w połykaniu, które prowadzą do trudności w karmieniu. Odruchy głębokie są nieobecne. Często występuje niewydolność oddechowa. Mogą być obecne łagodne przykurcze i skolioza. Chorzy nie są w stanie samodzielnie siedzieć i nigdy nie będą chodzić.