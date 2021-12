Floating Arena wciąż zamknięta. Szczecińscy sportowcy nie mają gdzie trenować!

- Jestem mamą dwójki trenujących dzieci. W ubiegłą niedzielę zawoziłam jedną z nich z zawodnikami do Wałcza, aby mogła tam trenować. Przywożę ją w sobotę, a 17 grudnia ma mistrzostwa Polski. Zamknięcie basenu, to dla pływaków dramat. Dostaliśmy do dyspozycji jakieś szkolne baseniki, ale są zbyt odległe od szkoły - mówi Anna Duda, zaniepokojona mama dwóch zawodniczek.