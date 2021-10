Film o szczecińskim dyrygencie z Nagrodą Publiczności!

Film zrealizowany w Filharmonii w Szczecinie zdobył najważniejszą nagrodę filmową jaka może być na festiwalach, czyli od samych widzów.

Miał on premierę podczas 15. Festiwalu Kina Niezależnego w Kinie Centrum w Przemyślu 25 września 2021 roku. Był to pierwszy pokaz publiczny na festiwalu o randze ogólnopolskiej. Film wziął udział w konkursie filmów krótkometrażowych (do 30 minut).

- Dla mnie osobiście to jest najważniejsza nagroda, ponieważ od samych widzów - mówi Mateusz Żegliński, reżyser. - Moim zdaniem na festiwalach filmowych nie ma ważniejszego wyróżnienia dla filmu niż Nagroda Publiczności. Tym bardziej cieszy taka nagroda na pierwszym publicznym pokazie i podczas premiery festiwalowej filmu.

Głównym bohaterem filmu jest dyrygent ze Szczecina, Norbert Twórczyński, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Akcja filmu rozgrywa się głównie w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Reżyser pokazuje pracę dyrygenta z orkiestrą symfoniczną. To osobista opowieść o wstawaniu z kolan i podróży na sam szczyt, pomimo przeciwności.