Ferie zimowe w woj. zachodniopomorskim. Dzieci przed feriami nie chodzą do szkół. Powodem obawa przed zakażeniem Leszek Wójcik

W ostatni tydzień przed rozpoczęciem zimowych ferii w Zachodniopomorskiem do szkół i przedszkoli przychodzi coraz mniej uczniów. To z powodu pandemii koronawirusa. Ale nie tylko. Sporo dzieci nie uczęszcza na lekcje z obawy przed ewentualnym "uziemieniem" na kwarantannie, bo wtedy trzeba pozostać w domu. A przecież w wielu rodzinach już trwają przygotowania do wyjazdu.