Fabryka Wody w Szczecinie. Znamy termin końca budowy! Napłynęły optymistyczne informacje

Jeśli nie zajdzie nic nieoczekiwanego to park wody przy ulicy Szczanieckiej będzie jedną z niewielu w Szczecinie (a nawet w Polsce) inwestycji, która powstanie o czasie.

- Zakończenia robót budowlanych to trzeci kwartał tego roku. To czy będzie to początek czy koniec kwartału, zależy od końcowego podliczenia przerw w realizacji spowodowanych pandemią koronawirusa i jej wpływem na możliwość faktycznego wykonywania prac budowlanych w poszczególnych okresach budowy - wyjaśnia Piotr Zieliński z Fabryki Wody.