Elewacja zachwyca, a w środku dramat, czyli kontrowersyjna kamienica przy ulicy Łokietka w Szczecinie [ZDJĘCIA]

- Wystarczy jedynie przestąpić próg budynku – tłumaczą lokatorzy kamienicy i namawiają do „zajrzenia do środka”, szczególnie na klatki schodowe budynków na podwórku.

Cieszą się z łazienek

- Dopiero od dwóch lat mamy łazienki – mówią lokatorki spotkane na klatce schodowej. – Wcześniej chodziliśmy „za potrzebą” na korytarz. Ubikacje były na półpiętrach. Zresztą nadal tam są, tylko ZBiLK zamknął pomieszczenia na klucz. Co jest w środku? Nie wiemy. A szkoda, że nie można z tych pomieszczeń korzystać, bo taka stara ubikacja, oczywiście przerobiona, przydałaby się lokatorom. Zawsze można byłoby tam wstawić rower, jakieś słoiki, wózek.

W kamienicach przy ul. Łokietka 1 i 2 i to w tych częściach od ulicy i w budynkach, do których trzeba przejść przez podwórko, znajdują się mieszkania komunalne. Administruje nimi szczeciński Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Rzadko kto wykupuje tu mieszkania na własność. Mieszkańcy przyznają, że po pierwsze nie mają na taki wykup pieniędzy, a po drugie stan techniczny mieszkań i budynków pozostawia wiele do życzenia.