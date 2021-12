Elektryczne autobusy w Szczecinie gwarantują ekstremalne przeżycia. Albo dojedziemy albo zmarzniemy. Co na to ZDiTM?

- Jechałem linią nr 75 z synem. Jak zanim wsiadłem, moją uwagę zwróciły zaparowane szyby pojazdu, po wejściu okazało się, że pojazd nie jest ogrzewany - mówi pan Artur, który skontaktował się z redakcją. - Czyżby to wynikało z oszczędności? Jeśli tak to kiepski pomysł, który zniechęci pasażerów. Jak to mówią: płacę i wymagam.