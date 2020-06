Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w Szczecinie. Uczniowie oceniają: był dość trudny

Z dwumiesięcznym opóźnieniem, w dużym reżimie sanitarnym, uczniowie ósmych klas we wtorek o godz. 9 przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wszyscy musieli stawić się przed szkoła wcześniej i w maseczkach oraz z zachowaniem odpowiedniej odległości wchodzili do szkół.

Uczniowie powinni rozpocząć egzamin ósmoklasisty 21 kwietnia, ale z powodu pandemii koronawirusa został on przesunięty na czerwiec. Od połowy marca uczniowie uczyli się zdalnie i dopiero kilka tygodni temu mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

- Szczerze mówiąc wolałabym pisać ten egzamin w kwietniu - mówi Julia Załęska, uczennica. - Co prawda zyskaliśmy dwa dodatkowe miesiące na naukę czy powtórki materiału, ale nie zapominajmy, że ta nauka odbywała się zdalnie, a to nie jest to samo, co nauka w szkole. Konsultacje z nauczycielami to też nie to samo, co normalne lekcje. Lepiej by było, gdyby wszystko odbywało się tradycyjnie.