Efekty Urban Art Festiwal 2021. Co o pracach artystów myślą mieszkańcy Szczecina? Sonda i ZDJĘCIA

Większość naszych rozmówców pozytywnie oceniła prace wykonane przez artystów. Mieszkańcy Szczecina, jako plus wskazali ubarwienie szarej przestrzeni i zakrycie wulgarnych napisów, które znajdowały się na ekranach akustycznych.

Nasi rozmówcy zaznaczyli jednak, że nie każde dzieło przypadło im do gustu, a szczególnie nie przekonywała ich sztuka w formie napisów.

Mieszkańcy zgodnie zaznaczali, że jest to ciekawa forma upiększenia miasta, lecz nie pasująca do każdej przestrzeni. Prace powinny mieć określoną tematykę, żeby nie wprowadzać chaosu.

Jak zaznacza Magdalena, we wszystkim musi być równowaga: - Popieram każdą formę sztuki, również tą uliczną. We wszystkim powinna być równowaga i różnorodność. Jest to fajna forma, ale całe miasto nie może być w muralach i graffiti.

- Na pewno wygląda lepiej niż wcześniej, ale moim zdaniem nie jest to najlepsza forma upiększania ulic, bo nie wygląda to estetycznie – staje w opozycji Piotr.

Dla wielu osób, to jednak ciekawy sposób na wyrażenie się dla młodzieży.