Dziwne poszukiwania tajemniczego Zbigniewa, co jednak siedział w domu na kwarantannie

Od kilku dni policja puka do mieszkania pana Sławomira w poszukiwaniu pana Zbigniewa, który powinien być na kwarantannie. - Nie wiem kim jest tajemniczy Zbigniew, u mnie nigdy nie mieszkał - dziwi się pan Sławomir.

W Szczecinie 14-dniową kwarantanną objętych jest ponad 150 osób. Nie oznacza, że są nosicielami koronawirusa, ale po to służby sanitarne lub graniczne nakazały im zostać w domu, aby taką ewentualność wykluczyć lub potwierdzić.

Jedną z takich osób poddanych kwarantannie jest pan Zbigniew. Niewiele o nim wiadomo, poza tym, że od pewnego czasu szukała go policja. Mimowolnie do tej sprawy został wciągnięty nasz Czytelnik, pan Sławomir, mieszaniec ulicy Santockiej w Szczecinie. Nie jest na kwarantannie, ale to do niego od kilku dni puka policja pytając o tajemniczego Zbigniewa. Problem w tym, że pan Zbigniew nigdy nie mieszkał pod tym adresem. A pan Sławomir nie zna go i nigdy o nim nie słyszał. - Już trzeci dzień policja przychodzi do mnie szukać jakiegoś Zbigniewa, który ma być niby pod moim adresem. I co dzień funkcjonariusze są zdziwieni, że taki tu nigdy nie przebywał. Potem mówią, że sobie zapiszą, że to zły adres, ale i tak na następny dzień przychodzą - nie może się nadziwić pan Sławomir.

Nie wiedział, czy pan Zbigniew zrobił sobie przerwę w obowiązku siedzenia w domu, czy policja ma zły adres, a pan Zbigniew spełnia obowiązek, tyle, że pod właściwym adresem. Osoba poddana kwarantannie wypełnia tzw. kartę lokalizacyjną. To na jej podstawie policjanci sprawdzają, czy osoba jest pod adresem.

Zapytaliśmy policję o niecodzienne poszukiwania. Wczoraj okazało się, że pana Zbigniewa udało się w końcu namierzyć. Wcale nie łamał prawa. Przechodzi kwarantannę w miejscu, w którym miał być... Ale jak można się domyślać nie jest to adres przy Santockiej.

Policja nie ujawnia dlaczego tyle dni pukała do mieszkania pana Sławomira, sprawdzając czy pan Zbigniew wywiązuje się z kwarantanny. Podejrzewamy, że ktoś pomylił adresy, ale szczegóły są objęte tajemnicą. - Pan Zbigniew został przez nas zlokalizowany i odbywa kwarantannę zgodnie z przepisami - wyjaśnia krótko st. sierż. Paweł Pankau ze szczecińskiej policji.

Co robić w kwarantannie

Policja zapewnia, że zdecydowana większość osób poddanych kwarantannie wypełnia swoje obowiązki. Do tej pory w regionie było tylko kilka przypadków jej naruszenia. Rekordzista z powiatu gryfickiego został ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł. za to, że wyszedł z domu, choć nie miał do tego prawa.

- Policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby zobligowane przez służby sanitarne do pozostawia w wyznaczonym miejscu stosują się do tego. Każda osoba objęta kwarantanną domową, musi być odpowiedzialna by nie narażać innych na ryzyko. Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać w miejscu kwarantanny i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. Wobec osób, które nie stosują się do kwarantanny są wyciągane surowe konsekwencje - mówi podkom. Anna Gembala z zachodniopomorskiej policji.

Oprócz obowiązku przebywania w mieszkaniu, osoby na kwarantannie maja też szereg innych zaleceń. M.in. zakaz wychodzenia do sklepu, przyjmowania gości, używanie oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby w domu, kilkukrotne wietrzenie mieszkania w ciągu dnia. Po zakończeniu kwarantanny, w przypadku braku objawów COVID-19, obywatel automatycznie może wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od sanepidu.

Podejrzewasz, że masz koronawiursa?

Ilu jest zakażonych?

Zobacz koniecznie:

Osoby

zainfekowane 5 742

Ofiary

śmiertelne 175

Osoby

hospitalizowane 2 409

Osoby w

kwarantannie 158 663

Osoby

wyzdrowiałe 318

Sprawdź, które placówki POZ udzielają teleporad w Twoim regionie: Województwo Zachodniopomorskie