Dziś rusza galeria Szpargałek w Szczecinie! Zobacz, co możesz upolować

Na zainteresowanych mieszkańców czekają tysiące atrakcyjnych przedmiotów, które będą dostępne za symboliczne kwoty. Szpargałek znajduje się w ekoporcie przy ulicy Arkońskiej i będzie czynny w czwartek w godzinach 9 - 16. Na miejscu obowiązywać będą obostrzenia związane z panującą pandemią.

Czym jest galeria Szpargałek?

Jeśli jeszcze nie znacie Szpargałka, to jest pierwsze takie miejsce, nie tylko na mapie Szczecina, ale również Polski. Mieszkańcy często oddają do ekoportów całkiem sprawne, a nawet nowe rzeczy. Pracownicy w miarę możliwości je odzyskują, czyszczą i sprawdzają pod kątem sprawności oraz bezpieczeństwa. Jeśli stwierdzą, że przedmiot może jeszcze komuś się przydać, to trafia właśnie do Szpargałka.

Na miejscu nie ma jednak możliwości płatności gotówką. Wszystkie przedmioty wyceniane są na punkty, gdzie jeden punkt to równowartość złotówki. Żeby uzyskać punkty potrzebne do zakupu, należy wpłacić określoną kwotę na jedną z organizacji pożytku publicznego, z którymi współpracuje galeria.