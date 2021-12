Dziś mijają 54 lata od katastrofy tramwajowej na ul. Wyszaka w Szczecinie. Zabrała życie 15 osobom

Suchy komunikat nie oddawał w pełni tragedii, do której doszło 7 grudnia 1967 roku o godz. 6.35. Wówczas cała Polska mówiła, że to był najtragiczniejszy wypadek tramwajowy jaki zdarzył się po 1945 roku. Zginęło 15 osób. Ponad 150 zostało rannych.

- Masakra: to jedno słowo oddaje skutki tego zdarzenia - mówi Bartosz Lemke ze Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej. - W tamtych czasach to był największy wypadek tramwajowy w Europie. Skład, który ruszył z Placu Żołnierza Polskiego nie mógł się zatrzymać, niewydolny okazał się system hamulcowy. Trzy wagony były obwieszone "winogronami", czyli pasażerowie jechali również na zewnątrz, stojąc na stopniach. Na stromej trasie tramwajowej wiodącej w kierunku Odry były trzy zakręty. W czasie zjazdu doszło do awarii hamulców. Skład nabierał prędkości z każdą chwilą. Konduktorki w wagonach próbowały jeszcze zakręcić hamulce ręczne bez rezultatu. Pierwszy i drugi wagon wyleciały z szyn i przewróciły się na bok, ale jeszcze sunęły w dół. Trzeci wypadł w szyn.