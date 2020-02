Dzień Przewodnika już w sobotę. Jakie czekają nas atrakcje?

Ponad 20 kwalifikowanych przewodników Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników przybliży mieszkańcom i turystom kolejne ciekawostki, tajemnice i historię wybranych obiektów i zabytków miasta, w powiązaniu z burzliwymi i skomplikowanymi, ale niezwykle interesującymi dziejami Szczecina, które pokazują, że bez względu na to, jakie narodowości tutaj mieszkały i rządziły, dla mieszkańców najważniejsze było dobro miasta i jego rozwój.

Uczestnicy z przewodnikami podczas spacerów po ciekawych zakątkach miasta będą mieli też okazję wstąpienia do obiektów, z których wiele na co dzień nie jest dostępnych dla mieszkańców.

Do wyboru są 24 trasy, na których będzie można zobaczyć m.in. miejsca na co dzień trudno dostępne dla mieszkańców lub wręcz niemożliwe do zobaczenia, jak:

obiekty Browaru Bosman,

archiwum Straży Granicznej,

Muzeum Polskiego Szczecina wraz ze spotkaniem z historykiem i antykwariuszem dr. Wojciechem Lizakiem,

gabinet Prezydenta Szczecina.

Na część tras obowiązują bezpłatne wejściówki, ale spacery po mieście są nielimitowane.