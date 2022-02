Dzień Otwarty w SP 47. To jedna z nowocześniejszych szkół podstawowych w Szczecinie

Szkoła od lat uznawana jest w Szczecinie jako placówka nowoczesna. Wdraża i stosuje elementy Oceniania Kształtującego, zapewnia solidną znajomość języka obcego (m.in. klasy „dwujęzyczne”), nastawiona jest na wiedzę praktyczną, wychowuje przez sztukę i obcowanie z kulturą, prowadzi zajęcia poza szkołą (park, laboratoria, gospodarstwa, teatr, itp.), pracuje z użyciem TIK (narzędzia, które znajdują się w ich grupie, pomagają uczyć bardziej efektywnie), ma laptopy i tablice multimedialne w każdej sali, korzysta z tabletów, robotów oraz wprowadza zestawy okularów Class VR dla 3 klas umożliwiające realizację podstawy programowej z wielu przedmiotów, dając możliwość ponad tysiąca wizualizacji i modeli 3D.

- Co roku mamy finalistów i laureatów we wszystkich konkursach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym - mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły. - To, m.in., dzięki temu, że nie uczymy „pod sprawdzian”, ale dla pożytku ucznia, co daje nam wyniki w egzaminach powyżej średniej Szczecina i średniej krajowej.