Dzień otwarty Victoria Apartments, czyli zamieszkaj nad brzegiem Dąbia. W sobotę możesz sprawdzić, jak to zrobić

Od 10 do 16 trwać bowiem będą dni otwarte tej powstającej nad samym brzegiem i w pobliżu szczecińskich marin inwestycji. Można będzie porozmawiać z doradcami sprzedaży, a co szczególnie ważne, z architektem, który podpowie, jak sprawić, by nasze nowe lokum było nie tylko urokliwe, ale również komfortowe i funkcjonalne. Warto zabrać ze sobą długopis, bo na wszystkich, którzy tego dnia zdecydują się na dokonanie rezerwacji, czeka atrakcyjny harmonogram spłaty — system płatności 10/90, a także rabat na miejsce postojowe. Ba! Poza ofertą specjalną deweloper na stałe wprowadził także bonus: każdy kupujący apartament w Victoria Apartments otrzymuje voucher na kurs sternika motorowodnego. Victoria Apartments to cztery wysokiej apartamentowce, które zostały zaprojektowane tak, by nie tylko służyły mieszkańcom, ale także wkomponowywały się w krajobraz i klimat żeglarskiego Szczecina. Inwestycja przebiega zgodnie z planem, a jej pierwszy etap będzie gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Naddąbiańskimi apartamentami wchodzi na zachodniopomorski rynek ogólnopolski deweloper PCG znany dotychczas z działalności we Wrocławiu i Legnicy.