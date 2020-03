Dzień Kobiet w Kafe Taniec i kolejne szalone SOBOTNIE imprezy. Poznaj nowy klub!

Kafe Taniec to stosunkowo nowy klub na mapie Szczecinie, który szybko zasłynął piątkowymi potańcówkami entuzjastów kizomby, salsy, bachaty, cha-chy i wielu innych oraz sobotnimi imprezami fanów największych przebojów lat 80. i 90. Atrakcji nie brakuje tu również w niedzielne wieczory. To czas dla najstarszej latynoamerykańskiej imprezy w Polsce - Clubu Tropikana od 1994 roku w Szczecinie. Co ważne, wystarczy lubić taniec i ruch żeby przyłączyć się do zabawy i dać ponieść się muzyce. W końcu, tańczyć każdy może!

W soboty zapraszamy na imprezy osoby, które po prostu chcą spędzić niezapomniany czas na parkiecie - mówi Kacper Jeziorański, właściciel Kafe Taniec. - Gramy największe taneczne hity minionej dekady takich gwiazd jak: Michael Jackson, Madonna, Modern Talking, Abba czy The Beach Boys. Każdy znajdzie coś dla siebie! W dodatku mamy dwa parkiety i dobrze wyposażony bar. Z okazji Dnia Kobiet szykujemy też kilka niespodzianek dla pań. Warto zaglądać na nasz Facebook i być na bieżąco.

Miejsce na dobrą zabawę

Przestrzeń klubu różni się od standardowych klubowych przestrzeni. Główna sala to aż 300 mkw, z czego 200 to parkiet. Przestrzeń jest utrzymana w industrialnym stylu. Jedną ścianę w całości pokrywają lustra. Równolegle rozciąga się kompleksowo wyposażony bar. Pozostałe dwie ściany zajmują loże. Sąsiednia sala jest nieco mniejsza, ma ok. 130 mkw powierzchni tanecznej. Jej wnętrze zostało wykończone w starodawnym, wytwornym stylu. Każda z sal ma swoje nagłośnienie.

Dzięki temu w Kafe Taniec jednocześnie mogą odbywać się dwie imprezy z różną muzyką. Pomiędzy pomieszczeniami działa odrębny pokój z lożami, gdzie można odpocząć lub na spokojnie porozmawiać z przyjaciółmi. Przed odwiedzinami klubu można zarezerwować lożę. Z odpowiednim wyprzedzeniem można też wynająć małą salę lub zamówić catering.

Imprezowy rozkład jazdy

Każdy kto marzy o sobotniej nocy w rytmie przebojów Modern Talking, Earth wind & fire, Michael Jackson, Abba

kool and the gang, Dawid Podsiadło, Imagination, Savage wystarczy, że przyjdzie w weekend pod adres Jagiellońska 67. Osoby, które zapragną czegoś więcej, jak choćby rytmów salsy, kizomby, bachaty, tanga czy West Coast Swinga, Lindy Hop, Reggetona lub Rueda de Casino mogą wpaść do klubu w piątek na „Taneczny Frajdej” lub przyjść w niedzielę na „Club Tropicana”. Warto zaglądać do klubowego harmonogramu imprez i wybrać coś dla siebie. W stałym repertuarze są również „Odkopane kasety”, „Hity z Ameryki” czy słynny na całą Polskę – wspomniany już „Club Tropicana”. Tego nie można przegapić! Więcej na FB: @KafeTaniec oraz na www.kafetaniec.pl.

Kafe Taniec

ul. Jagiellońska 67, Szczecin

tel. 662 240 234

FB: @KafeTaniec

Wejście: 10 zł - 25 zł