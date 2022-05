Dzień Dziecka na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Wspaniała zabawa małych i tych trochę starszych [ZDJĘCIA]

Zanim jednak koncert się rozpoczął, dzieci przeszły krótki trening z klaskania. Ale nie zwykłego, tylko: najgłośniejszego! Dopiero, kiedy widownia już się "rozklaskała", na scenę weszli członkowie zespołu. I się zaczęło. Widzownie wysłuchali piosenek z dwóch najnowszych albumów "Arfika" i, oczywiście, największe przeboje. Na zakończenie grupa wykonała - w geście przyjaźni i solidarności - przejmujący utwór "Moje imia Ukraina" z repertuaru ukraińskiej artystki Tiny Karol.

"Arfik" śpiewa już 35 lat. Założył go w 1987 r. szczeciński pedagog i kompozytor Ryszard Leoszewski. Prowadzi go do dzisiaj - jest kompozytorem wszystkich piosenek zespołu. Słowa do nich, od 26 lat, pisze Barbara Stenka. Grupa wydała już 25 płyt. Koncertowała we Francji, Niemczech, Szwecji, Danii, Norwegii i Łotwie. W niedzielę na Zamku, można było na "Arfika" zagłosować, bo grupa brała udział w ogólnopolskim konkursie słuchaczy radia RMF Classic.