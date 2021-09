Dzięki pomocy podjęli pracę. Bezdomni z szansą na nowe życie! Stowarzyszenie Feniks podsumowało projekt "Nowy Start" [ZDJĘCIA]

Schronisko dla wielu bezdomnych staje się nowym domem, ale Stowarzyszenie Feniks nie tylko chce zapewnić im dach nad głową, a także pomóc w powrocie do normalnego życia. To osoby, które niosą ze sobą wiele historii, a każdego z nich do bezdomności zaprowadziła inna droga. Teraz spotkali się w jednym miejscu i połączył ich cel powrotu do normalności lub też chęć poznania nowego życia.

Liczne terapie i warsztaty

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w wielu warsztatach, a także terapiach, które miały im pomóc w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami i przygotować ich do samodzielnego życia.