Dwa pierwsze żłobki otwierają się w Szczecinie

- Przygotowujemy się do otwarcia dwóch żłobków - mówi Agnieszka Rojek, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich. - Dezynfekujemy sprzęty i pomieszczenia i zbieramy zgłoszenia od rodziców. Zainteresowanie jest spore, więc myślę, że zapełnimy przygotowane miejsca. Żłobki nr 2 i 8 to nasze największe żłobki. W każdym jest po 5 dużych sal.

Otwarcie tego typu placówek wymaga odpowiedniego przygotowania i wdrożenia najwyższych środków ostrożności, tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo nie tylko najmłodszych mieszkańców Szczecina, ale również ich rodzin i pracowników poszczególnych jednostek. W tej chwili opracowywane są specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem dzieci do żłobków i przedszkoli, ustaleniem zasad dot. wyżywienia czy też ograniczeniem liczby dostępnych zabawek. Ponadto jednostki są sukcesywnie doposażane w niezbędne środki ochrony osobistej i odpowiedni sprzęt umożliwiający kontrolowanie stanu zdrowia osób w nich przebywających (termometry bezdotykowe).

Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. Jak to będzie w Szczecinie?

- W każdej z nich będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Niestety spowoduje to, że w pierwszym etapie otwierania placówek, może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Wszystko zależy od liczby chętnych. Dlatego apelujemy, by chęć powrotu do placówek zgłaszali jedynie rodzice niezbędnie tego potrzebujący informuje Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.