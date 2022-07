Dwa nowe "fantastyczne" murale powstały w Szczecinie [ZDJĘCIA]

"Kreda" ma już na koncie kilkanaście prac znajdujących się w szczecińskiej przestrzeni miejskiej. Jest absolwentem Wydziału Architektury dawnej Politechniki Szczecińskiej. Tym razem zabrał się za... szczecińską edukacje i rozrywkę.

Industrialny street art

Jeden z murali powstał we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, jako zwieńczenie projektu "Technologiczna akademia mediów". Oglądać go można na terenie INKU, czyli Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Sam projekt uczelni trwał 3 lata i był nowatorskim programem nauczania z zakresu dziennikarstwa, fotografii, realizacji dźwięku, montażu, produkcji video i edukacji medialnej, skierowanym nie tylko do studentów, ale i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych czy osób już osób pracujących, a także dla seniorów.

Fantastyczna urodzinowa ściana

Drugi - energetyczny - mural to efekt kolaboracji z artystami z województwa zachodniopomorskiego, zaprzyjaźnionymi z Halą Odra - względnie nowym, niesztampowym rozrywkowo-kulturalnym miejscem na mapie Szczecina przy Bulwarze Maurycego Beniowskiego. Z okazji pierwszych urodzin lokalu obył sie w ogrodzie graffiti jam.