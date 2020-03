Drodzy klienci, wpuszczamy pojedynczo. Nowe zasady w szczecińskich sklepach

- Stałam w kolejce, wchodzę do sklepu a tam prawie pusto... W sumie to nic dziwnego i się nie boję - każdy robi zapasy, żeby potem nie trzeba było po kilka razy chodzić do sklepu, bo czegoś się zapomniało kupić. Ja zrobiłam listę zakupów i zapełniłam koszyk po brzegi. Nie muszę po raz kolejny wybierać się do sklepu i wydaje mi się, że te puste półki to efekt właśnie takiego myślenia - zrobię zapas, nie muszę iść znowu do sklepu. A tak to się chodzi po 5 razy dziennie: bo nie mam masła, bo zapomniałam śmietany. - napisała do nas wiadomość pani Joanna, mieszkanka Szczecina.

Od dzisiaj ograniczona została działalność handlowych, a sklepy spożywcze wprowadziły specjalne zasady obsługi klientów.