"Dom Jutra" Ikei w Szczecinie. Co to za miejsce? Zobacz zdjęcia i wideo!

"Dom Jutra" wg IKEI w centrum Szczecina

- Wszystko zaczyna się w domu. To wokół niego koncentruje się większość naszego życia - w domu jemy, odpoczywamy, bawimy się i uczymy. To tu kształtują się nasze przyzwyczajenia i nawyki. I można mieć wrażenie, że to, co robimy w domu kończy się na nim i zostaje za zamkniętymi drzwiami. Lecz to nieprawda. – mówi Karol Tomczyk, Market Manager w IKEA Retail Polska.

Ikea postanowiła stworzyć w Szczecinie otwarte dla wszystkich miejsce, w którym oprócz odpoczynku odwiedzający to miejsce goście będą mogli dowiedzieć się, jak w prosty sposób sprawić, by ich dom i codzienne życie były bardziej przyjazne środowisku, a także zaangażować się w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości miasta.

Mieszkanie znajdujące się na parterze kamienicy zostało podzielone na kilka przestrzeni, z których każde pełni inne zadanie i funkcję. Jest tam między innymi otwarta kuchnia i jadalnia, w których będą odbywały się cykle warsztatów z gotowania wegetariańskiego. W kolejnej przestrzeni, nazwanej Domową Farmą będzie można odkryć tajniki, zrównoważonych upraw, a potem zastosować je we własnym domu.