Doczekamy się prawdziwej zimy i śniegu? Mamy najnowsze prognozy

- U nas białej zimy nie widać, choć także u nas trochę się ochłodzi. Nie na tyle jednak, aby pojawił się śnieg. Ten zapowiadany śnieg i to z 10-centymetrową powłoką śnieżną ma występować w górach i to tych wysokich.

To jak będzie w Szczecinie?

- Rzeczywiście będzie chłodniej, bo temperatura spadnie do 4-5 stopni Celsjusza, ale mrozów w dzień nie widać. Za to mroźnie ma być w nocy, ale z temperaturą zaledwie od minus 1 do 0 stopni C. Ten chłód to z powodu nadciągającego nad nasz region frontu z północnego zachodu, który przyniesie nam też sporo chmur, ale też możemy się spodziewać popołudniowych przejaśnień. Będzie u nas padał, ale tylko deszcz.