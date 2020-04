Dobre wieści z Arkońskiej. Przełomowa metoda leczenia pomogła pacjentce z koronawirusem

- Osoby najciężej chore leczone są na oddziale intensywnej terapii, ale czasami te standardowe metody postępowania są niewystarczające do tego, aby uratować chorego. To terapia, która jest dedykowna ciężkim uszkodzeniom płuc, kiedy respirator nie jest wystarczającym rozwiązaniem - mówi dr n. med. Zenon Czajkowski, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć przy ul. Arkońskiej.

Chodzi o wykorzystanie terapii ECMO, czyli pozaustrojowej oksygenacji (utleniania) krwi. Za pomocą urządzenia krew pobierana od chorego przebiega przez membrany, która ją natlenia i emliminuje dwutlenek węgla, po czym wraca do organizmu pacjenta.

- Sukcesy teriapii mierzy się kilkoma skalami. Po pierwsze, tę terapię udało się przeprowadzić i nie doprowadziła do ciężkich powikłań. Ten etap mamy już za sobą. Chora powróciła do normalnego funkcjonowania, czylo samodzielnie oddycha. Nie doszło do powikłań centralnego układu nerwowego, pacjentka jest przytomna, logiczna. W tej chwili jest rehabilitowana. Spodziewamy się, że ten etap leczenia skończy się całkowitym sukcesem i pacjentka zostanie wyleczona. Dodać trzeba, że prawie 50 proc. pacjentów z Covidem-19, którzy są leczeni ECMO, umiera - wyjaśnia dr n. med. Zenon Czajkowski

Na razie żaden z pacjentów przebywających w szpitalu przy ul. Arkońskiej nie wymaga tak agresywnej terapii. Lecz medycy są przygotowani, że może pojawić się kolejna osoba, która będzie potrzebować takiej pomocy.