Do której są czynne sklepy przed świętami Wielkanocnymi?

Niektóre sklepy Lidla działają całą dobę z godzinną przerwą techniczną od godz. 3 do 4. W naszym regionie sklepy sieci Lidl czynne cała dobę to:

Sklepy Lidl również zmieniły godziny otwarcia sklepów. Zakupy można zrobić tam w godz. od 6 do 24.

Z kolei sieć sklepów sieci Kaufland planują być otwarte od godziny 6 do godziny 24, ale w sobotę od godziny 6.30 do 13.

Natomiast w Wielką Sobotę sklepy Biedronki mają być czynne do godziny 13.55. O tej godzinie możliwa będzie ostatnia płatność za zakupy.

W sobotę tuż przed Wielkanocą sklepy sieci Lidl czynne będą do godziny 13.30.

Większość sklepów sieci Carrefour pracuje do piątku w godzinach 6.30-23, a w sobotę przed Wielkanocą od 6.30 do 13.

Z kolei sklepy sieci Auchan otwarte są od 6.30 do 21. W Wielką Sobotę zakupy w sklepach tej sieci można zrobić od godziny 6.30 do godziny 13.

Sieć Netto podała, że do piątku, 10 kwietnia br. jej sklepy będą otwarte w godzinach 6-24, natomiast 11 kwietnia, w Wielką Sobotę, sklepy będą pracować do godziny 13.

Choć sklepy sieci Żabka skróciły w marcu swój czas pracy, to przed świętami niektórzy franczyzobiorcy będą mieli swoje sklepy otwarte w godzinach sprzed zmiany, czyli od 6 do 23.

•Stokrotka

Sklepy sieci Stokrotka czynne są do piątku w godzinach od 6 do 22, natomiast w sobotę od godziny 6 do 13.